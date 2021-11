FOTO – Inter, prime indiscrezioni sulla seconda maglia 2022/23

Dopo le prime indiscrezioni sulla terza maglia (vedi articolo), dal sito specializzato Footy Headlines, arrivano le prime indiscrezioni sulla seconda maglia dell’Inter in vista della prossima stagione (2022-23).

SECONDA MAGLIA – Arrivano le prime immagini della seconda maglia dell’Inter per la prossima stagione. Sono infatti filtrare le prime immagini sul sito specializzato Footy Headlines. I colori dovrebbero essere “Bianco/Celeste chiaro”, per il logo della squadra e gli inserti della maglia.

TRIBUTO – Un azzurro così chiaro non è mai stato utilizzato nelle maglie dell’Inter, ma il colore richiama quello della seconda maglia del 2019/2020 denominata “Aquamarine”. Il nero non dovrebbe mancare: dovrebbe adornare i dettagli della maglia, come i contorni del logo e la stella. Per ulteriori immagini sul kit, vi rimandiamo al sito di Footy Headlines.