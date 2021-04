FOTO – Inter, nuovo logo presente già sulla quarta maglia: i dettagli

L’Inter, dopo aver presentato il nuovo logo, nei prossimi giorni presenterà la nuova quarta maglia per la stagione 2020-21. Il sito specializzato, Footy Headlines, ha svelato nuovi dettagli.

NUOVA MAGLIA (CON LOGO) – L’Inter nei prossimi giorni, dopo aver presentato il nuovo logo (vedi articolo), presenterà ufficialmente la nuova quarta maglia per la stagione 2020-21 (qui le ultime indiscrezioni). Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti sempre dal sito specializzato in anticipazioni di maglie e non solo, la quarta maglia – ispirata a quella di fine anni ’90 -, sarà la prima a presentare il nuovo logo. Inoltre, secondo quanto trapelato da un leak (tramite il noto videogiocatore NonoLoko10), il quarto kit sarebbe stato aggiunto di recente su Fifa, famoso videogioco simulatore di calcio. Di seguito le immagini

Fonte: footyheadlines.com