FOTO – Inter, nuovo kit multicolor! Sarà la terza maglia 2021/22? I dettagli

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter si prepara a sconvolgere nuovamente il mercato delle divise da gioco con un kit europeo senza precedenti. Il sito specializzato Footy Headlines è certa dell’anticipazione grazie alla nuova giacca multicolore firmata Nike

KIT MULTICOLOR – È trapelata una nuova straordinaria “terza” giacca dell’Inter. Realizzata dalla Nike e da indossare in occasione degli impegni di UEFA Champions League 2021/22. Come da consuetudine, si tratta sicuramente di un primo accenno alla terza maglia per la prossima stagione. Il colore di base è nero, su cui si innesta un design multicolore. Più precisamente, strisce diagonali in quattro colori (giallo, arancione, verde e blu) a livello del petto, dove viene ripresa la fascia. Lo swoosh Nike è arancione, mentre il logo dell’Inter verdeblu su sfondo nero. Potrebbe essere questo il Third Kit europeo dell’Inter 2021/22? La nuova terza maglia dell’Inter uscirà a settembre 2021, ovviamente. Di seguito un’immagine del concept realizzato da “Ofoball” sulla base di quanto trapelato.

Fonte: Footy Headlines