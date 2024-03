FOTO – Inter-Napoli, i tifosi hanno scelto l’uomo partita! Ecco chi è

L’Inter non è riuscita a conquistare l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, frenando con il Napoli a San Siro dove la partita si è chiusa sul risultato di 1-1. Come sempre il club nerazzurro ha chiesto ai tifosi di scegliere il Man Of The Match della sfida tra quattro candidati: Darmian, Bisseck, Dimarco e Bastoni. Ecco chi ha vinto

UOMO PARTITA – L’Inter di Simone Inzaghi ha pareggiato a San Siro con il Napoli, interrompendo dunque il filotto di vittorie del 2024, dieci consecutive. Lautaro Martinez e compagni dopo la delusione europea hanno comunque messo in campo una buona reazione, macchiata sicuramente da qualche disattenzione di troppo, dovuta anche alla stanchezza, che ha portato alla rete di Juan Jesus all’81’. Per l’Inter invece l’ha sbloccata Matteo Darmian, che ha nelle sue corde la capacità di segnare gol pesanti e importanti: proprio per questo i tifosi dell’Inter hanno scelto proprio l’ex Torino e Manchester United come Man Of The Match. Gli altri tre candidati erano Yann Bisseck, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni.

“Il marcatore nerazzurro di Inter-Napoli è il vostro MOTM”, scrivono i nerazzurri su Twitter.