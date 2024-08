FOTO – Inter, ma quale mercato? Il quinto attaccante è già in casa!

In casa Inter si lavora per cercare di mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa per giocarsi tutte le competizioni la prossima stagione. Anche in attacco, dove la situazione, al momento, non è delle migliori. Ma forse la soluzione… È già in casa!

MA QUALE MERCATO! – Mentre si cerca di cedere Joaquin Correa, mentre Marko Arnautovic è confermato come quarta punta fino alla fine del suo contratto nel giugno del 2025, in casa Inter si prova a rinforzare ulteriormente l’attacco. Un reparto, quello offensivo, che ha qualche problema, visto anche l’infortunio occorso a Mehdi Taremi che ha fatto scattare una sorta di preallarme. Tuttavia l’allenamento di oggi dimostra come, forse, il quinto attaccante i nerazzurri non devono cercarlo sul mercato…

Questa è infatti una foto di oggi, con un Simone Inzaghi – ricordato soprattutto per la carriera da attaccante con la maglia della Lazio – in grande spolvero. Tanto da lasciare attonito anche Nicolò Barella sullo sfondo. Insomma, come dice un vecchio adagio, Chi fa da sé fa per tre. E chissà che Inzaghi non abbia deciso di prenderlo in parola…