FOTO – Inter, la casa dei Campioni d’Italia Primavera si rinnova: nuovo look

NUOVA VESTE – L’Inter presenta la nuova veste del Konami Youth Development Centre in memoria di Giacinto Facchetti. La Primavera di Cristian Chivu si prepara così alla nuova stagione in un centro sportivo nuovissimo: “Una nuova veste per il Konami Youth Development Centre in memoria di Giacinto Facchetti. Pronti per la nuova stagione!”.

Pronti per la nuova stagione! 💪⚫🔵@play_eFootball #IMInter #InterYouth — Inter (@Inter) August 4, 2022

La casa dei Campioni d’Italia Primavera in carica si è rinnovata.