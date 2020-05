FOTO – Inter, kit di allenamento per la prossima stagione: le indiscrezioni

Il sito “Footy Headlines” ha pubblicato l’indiscrezione sul kit di allenamento dell’Inter per la stagione 2020-2021: ecco le prime anticipazioni

INDISCREZIONE – Iniziano a circolare le prime immagini sul prossimo kit di allenamento dell’Inter. Come scenderanno in campo ad Appiano Gentile gli uomini di Antonio Conte nella stagione 2020-2021? A rivelarlo è, come spesso accade, il sito specializzato “Footy Headlines”. La maglietta sarà blu con maniche nere, interrotte da una banda blu trasversale; il logo Nike e lo stemma del club saranno gialli. Discorso inverso per i pantaloncini, dominati dal nero.