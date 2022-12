FOTO – Inter, il racconto della festa di Natale: giocatori e giocatrici in posa

L’Inter ieri ha festeggiato il Natale in famiglia, presente tutta la dirigenza e i dipendenti del club nerazzurro, compresa la prima squadra e Inter Women: tutti in posa davanti ai fotografi. Ecco il racconto della serata allo Spirit de Milan con protagonisti i dipendenti e i tesserati del Club, oltre ai Partner nerazzurri.

IL RACCONTO – “Una serata tutta nerazzurra per celebrare il Natale. Per la prima volta dopo la pandemia la famiglia nerazzurra si è riunita in una location d’eccezione, lo “Spirit de Milan”, per uno scambio di auguri speciale. Presenti i dipendenti dell’Inter, assieme al Presidente Steven Zhang, alla dirigenza, a Simone Inzaghi e Rita Guarino con calciatori e calciatrici delle prime squadre nerazzurre, agli staff, oltre ai Partner. Ad animare la serata, dopo i discorsi del Presidente, di Inzaghi e di Guarino, uno spettacolo musicale e artistico, culminato con l’esibizione live dei Pinguini Tattici Nucleari. La serata si è conclusa con gli auguri al Presidente Steven Zhang, che alla mezzanotte ha potuto celebrare il compleanno assieme al mondo Inter”. Di seguito le immagini dei giocatori e giocatrici in posa.

