FOTO – Inter-Fiorentina, Lorenzo ospite speciale: “Grazie per l’ospitalita’!”

L’Inter oggi ha accolto un ospite speciale nella sua nuova e tecnologica sede, stiamo parlando di Jorge Lorenzo. Il più volte campione di Moto GP, ormai ritiratosi dalle piste, sarà stasera a San Siro per assistere alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

OSPITE SPECIALE – L’Inter HQ ha ospitato oggi Jorge Lorenzo. Il presidente Steven Zhang ha accolto l’ex motociclista spagnolo che stasera sarà a San Siro per Inter-Fiorentina. Lorenzo su Twitter ha ringraziato il club nerazzurro: “Grazie Inter per l’ospitalità e per avermi mostrato la vostra storia. Ci vediamo stasera allo stadio!”.

Grazie @inter per l'ospitalità e per avermi mostrato la vostra storia. Ci vediamo stasera allo stadio! 💪⚫️🔵 / Thanks @inter for the hospitality and for showing me your story. See you at the stadium tonight! 💪 ⚫️🔵 pic.twitter.com/GzSfgmBYQY

— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) January 29, 2020