FOTO – Inter, Barella e la prima maglia 2021/22: «The New Skin of Milano»

Nicolò Barella ha fatto da testimonial dell’Inter per la prima maglia che indosserà la squadra nerazzurra nella stagione 2021/22.

FOTO – Dopo il video (vedi articolo) arrivano anche le foto della nuova prima maglia dell’Inter. Nicolò Barella è testimonial dei nerazzurri in questo tweet. Nel messaggio, oltre le immagini mostrate di seguito, si legge. “👕| MAGLIA

The New Skin of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22. ⚫🔵“.