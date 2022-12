FOTO – Inter, allenamento mattutino prima della partenza in Spagna: Lukaku presente

L’Inter anche questa mattina si è riunita ad Appiano Gentile per svolgere la sessione di allenamento prima della partenza. Di seguito le immagini del lavoro svolto dai nerazzurri alla vigilia della sfida amichevole contro il Betis.

IN ALLEMANENTO – L’Inter si è riunita ad Appiano Gentile questa mattina alla vigilia della sfida amichevole in programma sabato 17 dicembre contro il Real Betis in Spagna. Presente anche Romelu Lukaku, che però non partirà con la squadra insieme ad altri quattro giocatori nerazzurri. Alle 15:30 è prevista la partenza dei nerazzurri. Di seguito le immagini pubblicate sui social dell’Inter.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]