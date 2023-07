FOTO – Inter, allenamento in compagnia. A Tokyo tifosi presenti

L’Inter si trova in questi giorni a Tokyo per la sua tournée in Giappone. Tanti incontri con i tifosi, eventi per avvicinare la squadra al pubblico. Di seguito il comunicato su ciò che è stato organizzato oggi.

INCONTRO – Proseguono le attività esclusive che coinvolgono l’universo nerazzurro nell’ambito dell’Inter Japan Tour. Dopo i primi giorni ad Osaka, gli uomini di Simone Inzaghi si sono trasferiti a Tokyo per la seconda parte della tournée. In occasione del secondo giorno di lavoro nella capitale giapponese, diversi ospiti hanno avuto la straordinaria opportunità di seguire l’allenamento dell’Inter, un’occasione unica e speciale. Gli ospiti dei Partner nerazzurri Nike, KONAMI, eBay, Pirelli, Moncler e Technogym, oltre ad alcuni soci degli Inter Club Giappone e Osaka, hanno avuto la possibilità di partecipare a un Meet&Greet esclusivo a margine dell’allenamento, durante il quale hanno avuto la possibilità di incontrare Simone Inzaghi e i suoi giocatori per una sessione di fotografie e autografi: un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

fonte: inter.it