FOTO – Inizia la Serie A! Barella uomo immagine dell’Inter per la Lega

Oggi inizia ufficialmente la Serie A 2021/2022. Lo Scudetto, cucito sul petto dell’Inter, vede molte squadre che se lo possono contendere, almeno ai nastri di partenza. L’Inter sfida il Genoa a San Siro alle 18:30. Per la Lega Serie A, Nicolò Barella è l’uomo copertina dei nerazzurri per la nuova stagione.

UOMO IMMAGINE – L‘Inter è pronta. Dalle 18:30 i nerazzurri avranno il compito di difendere lo Scudetto stravinto l’anno passato con Antonio Conte. La concorrenza quest’anno sembra essere tanta anche visto che l’Inter ha cambiato allenatore e perso dei giocatori chiave (vedi articolo). La dirigenza è ancora al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi ma dalle 18:30 si comincia a fare sul serio. Intanto la Lega Serie A, tramite i suoi canali social, ha postato una foto che ritrae un protagonista per ciascuna delle 20 squadre partecipanti al prossimo campionato con una didascalia: «Ritornano le EMOZIONI, ritorna l’ADRENALINA dei 90 minuti, ritorna il CALCIO. Che la Serie A TIM 2021/2022 abbia inizio!». Per l’Inter la Lega ha scelto Barella, messo al centro dell’immagine assieme a Federico Chiesa della Juventus. Barella, miglior centrocampista della passata stagione, verrà inoltre premiato questo pomeriggio prima del Genoa con il riconoscimento che gli verrà consegnato (vedi articolo).

Ritornano le EMOZIONI, ritorna l'ADRENALINA dei 90 minuti, ritorna il CALCIO. ⚽🤩❤️ Che la #SerieATIM 2021/2022 abbia inizio! 🔥🔝

