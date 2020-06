FOTO – Il Borussia Dortmund risponde ad Hakimi: “Grazie e buona fortuna!”

Achraf Hakimi dopo aver concluso la sua esperienza in prestito in Germania, è già pronto a firmare il suo nuovo contratto con l’Inter (vedi articolo). Proprio il Borussia Dortmund intanto attraverso i social risponde e ringrazia il calciatore marocchino che ha voluto salutare il suo ex club attraverso una lettera (vedi articolo).

“GRAZIE ACHRAF!” – Achraf Hakimi è rimasto nei cuori dei suoi – ormai ex – tifosi del Dortmund, e per questo motivo li ha voluti salutare attraverso la lettera pubblicata nel suo account Instagram. Allo stesso modo il club tedesco ha ringraziato il calciatore marocchino con un messaggio: “Grazie, Achraf! Ringraziamo Achraf Hakimi per il suo soggiorno al Borussia Dortmund e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera”. Di seguito il post pubblicato su Twitter.