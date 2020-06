FOTO – Hakimi, lettera di saluti al Borussia Dortmund: “Non vi dimenticherò”

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi è da poco atterrato a Milano per firmare il suo nuovo contratto che lo legherà all’Inter nei prossimi anni (vedi articolo). Il calciatore però ha voluto salutare il Borussia Dortmund con una lettera pubblicata nei social.

LA LETTERA – Achraf Hakimi è pronto ad “abbracciare” i suoi nuovi tifosi dell’Inter, ma prima il calciatore marocchino ha voluto salutare i suoi ex tifosi del Borussia Dortmund, ringraziandoli per l’affetto: “È giunto il momento di chiudere un’esperienza bellissima della mia vita. Dopo due anni meravigliosi, mi sto preparando a lasciare questo club che mi ha regalato tante gioie. Fin dal primo momento, il trattamento ricevuto dal club e dalla città è stato incredibile. Ora so che avevo ragione a scegliere Dortmund, due anni fa. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e la dirigenza per l’amore e la fiducia che mi hanno dato in ogni momento. Anche ai meravigliosi fan che ci hanno supportato incondizionatamente ogni partita. Non posso mai dimenticare il meraviglioso “muro giallo”. Infine, ringrazio la mia famiglia e i miei amici per avermi supportato in ogni momento. Spero che un giorno le nostre strade si incrocino di nuovo. A presto Borussia Dortmund”. Di seguito il post pubblicato su Instagram.