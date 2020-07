FOTO – Hakimi all’Inter entusiasma anche l’amico Ziyech: “La mia stella!”

Da qualche ora Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. La notizia non è passata inosservata in Europa né in Marocco, Patria del classe ’98 scuola Real. Tra i più entusiasti, l’amico e connazionale Ziyech

STELLA MAROCCHINA – Il mercato europeo finora è stato caratterizzato da due grandi colpi Made in Morocco. E con nomi simili, destinati a fare la storia della Nazionale Marocchina. Prima è toccato ad Hakim Ziyech, trasferitosi dall’Ajax al Chelsea. Poi all’amico Achraf Hakimi, appena acquistato dall’Inter – via Real Madrid – dopo l’esperienza Borussia Dortmund. L’annuncio di Hakimi all’Inter (vedi comunicato) è stato accolto con entusiasmo proprio da Ziyech, che tra le proprie storie su Instagram ha pubblicato la foto del neo esterno destro nerazzurro. “La mia stella” il suo commento. In attesa, magari, di scontrarsi in campo su palcoscenici importanti. Rispettivamente con le maglie di Chelsea e Inter. Di seguito la storia Instagram di Ziyech dedicata ad Hakimi.