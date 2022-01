FOTO – Gosens è un giocatore dell’Inter: prime immagini in nerazzurro

Robin Gosens è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Primo giorno in sede e ad Appiano Gentile per il tedesco: ecco le foto pubblicate dal club.

PRIMO GIORNO – Dopo una trattativa serrata e rapida, ora è ufficiale: Robin Gosens è finalmente un giocatore dell’Inter. Il tedesco arriva in prestito dall’Atalanta, con obbligo di riscatto per i Campioni d’Italia. Con l’Inter l’esterno classe 1994 ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, al termine di una giornata trascorsa tra la sede del club e il Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti, centro di allenamento nerazzurro. Ecco le prime foto in nerazzurro di Gosens, pubblicate dal club: