FOTO – Franco Carboni festeggia con il Cagliari: «Bella vittoria!»

Franco Carboni dopo la vittoria del Campionato Primavera con l’Inter si è trasferito in prestito al Cagliari in Serie B questa stagione. Fin qui non particolarmente esaltante la sua esperienza in rossoblù, ma oggi ha festeggiato la vittoria per 3-2 contro il Perugia.

VITTORIA – Franco Carboni festeggia il ritorno alla vittoria del Cagliari per 3-2 contro il Perugia dopo tre pareggi e una sconfitta. Il giovane in prestito dall’Inter è entrato al 59′. Questo il suo messaggio pubblicato su Instagram: «+3, bella vittoria!».

Fonte: Pagina Instagram [Franco Carboni]