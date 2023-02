FOTO – Fabbian, altro importante riconoscimento: giocatore del mese in Serie B!

Giovanni Fabbian dopo essere stato eletto miglior giocatore del mese dalla Reggina, è arrivato in mattinata anche un altro importante riconoscimento direttamente dall’Assocalciatori.

IL MIGLIORE – Giovanni Fabbian, giovane centrocampista dell’Inter in prestito alla Reggina, continua a stupire tutti in Serie B alla sua prima esperienza fuori dal settore giovanile nerazzurro. Il ragazzo è stato premiato da AIC come miglior giocatore del mese di gennaio in Serie B. Di seguito l’immagine pubblicata sui social da Assocalciatori.

Fonte: Pagina Twitter [AIC]