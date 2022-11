FOTO – Eto’o non si esprime su Onana: «Senegal un trionfo per il Continente!»

Samuel Eto’o, oggi presidente della Federazione calcistica del Camerun, in attesa di capire cosa ne sarà del futuro della sua Nazionale al Mondiale, anche in merito alle vicende legate a André Onana, ha festeggiato per il passaggio del turno del Senegal.

NO COMMENT – Samuel Eto’o al momento preferisce non commentare le vicende legate ad André Onana e il Camerun, ma attraverso i social si è complimentato con il Senegal per il passaggio del turno: «Il Senegal che arriva alla fase a eliminazione diretta è un trionfo per l’intero continente».

Di seguito la foto pubblicata su Instagram da Samuel Eto’o.