FOTO – Eto’o, gli auguri di Materazzi con nuova frecciatina a Ibrahimovic!

Eto’o spegne oggi 39 candeline (vedi articolo). Tra i tanti auguri ricevuti dall’ex attaccante, c’è anche quello di Materazzi, suo compagni ai tempi dell’Inter. L’ex difensore fa i suoi auguri all’amico e provoca ancora Ibrahimovic

PROTAGONISTA – Samuel Eto’o è stato tra gli assoluti protagonisti dell’Inter targata José Mourinho. L’ex attaccante, giunto a Milano dal Barcellona in cambio di Zlatan Ibrahimovic, ha contribuito con gol e carisma al trionfale cammino nerazzurro in Champions League.

AUGURI CON FRECCIATINA – Tra gli ex compagni più affezionati al ‘Re Leone’, c’è certamente Marco Materazzi. L’ex difensore, nel fare gli auguri al camerunese, ne approfitta per lanciare una nuova frecciatina a Ibrahimovic (vedi articolo): “Happy Birthday Hermano e ricordati… che senza di te non l’avrei mai vinta”. Il tutto corredato da emoticon sorridenti.