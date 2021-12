FOTO – Eriksen riassaggia il campo! Allenamento a Chiasso

Christian Eriksen ormai non è più un giocatore dell’Inter dopo che ha rescisso il suo contratto con i nerazzurri, ma il legame rimarrà per sempre (vedi articolo). Il danese è tornato ad allenarsi e lo ha fatto a Como dove un fan lo ha notato e gli ha chiesto una foto.

SORRISI – L’Inter ha salutato Eriksen con il danese che ha abbandonato la casa nerazzurra dopo la sentenza del Coni. Il numero 24 nerazzurro però rimarrà nella storia e nei cuori dei tifosi interisti per la sua classe e le sue giocate. La buona notizia è che Eriksen non sembra voglia smettere di giocare ma anzi, è già in campo per allenarsi.

Eccolo durante una sessione di allenamento a Chiasso, in Svizzera. Eriksen è stato adocchiato da un ragazzo che si stava allenando a sua volta. Ovviamente condividere il campo d’allenamento con un calciatore così, non è cosa da tutti i giorni e Riccardo non si è fatto sfuggire l’occasione. Bentornato Chris!