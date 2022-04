FOTO – Eriksen e Lukaku, saluto sentito fra ex Inter in Chelsea-Brentford

Eriksen ha fatto notizia anche oggi, con il suo primo gol ufficiale dopo l’arresto cardiaco di dieci mesi fa (vedi articolo). E al termine di Chelsea-Brentford 1-4 ha ritrovato il suo ex compagno all’Inter Lukaku.

DOPPI EX – Per Christian Eriksen oggi giornata di nuovo particolare. Dopo i due gol durante la sosta con la Danimarca, contro Olanda e Serbia, il centrocampista ex Inter si è ripetuto. L’ha fatto però in una partita ufficiale, in Premier League, in un palcoscenico di spessore come Stamford Bridge. Al 54′ ha firmato il vantaggio del suo Brentford contro il Chelsea, il momentaneo 1-2, in una partita poi finita clamorosamente 1-4. Non segnava, in una gara ufficiale, da Inter-Udinese del 23 maggio 2021, la festa scudetto. E in una che “contava” dall’1 maggio 2021 a Crotone, il giorno prima dell’aritmetica del titolo. Al triplice fischio ha ritrovato Romelu Lukaku, quest’ultimo entrato al 65′ per N’Golo Kanté senza incidere. E i due ex nerazzurri si sono abbracciati, dopo l’anno e mezzo condiviso a Milano e lo shock provato dal belga in occasione dell’arresto cardiaco del 12 giugno 2021.

Questa la foto dell’abbraccio, sentito, fra Eriksen e Lukaku al termine di Chelsea-Brentford.