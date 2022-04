FOTO – Eriksen ancora decisivo per il Brentford: «Un’altra bella vittoria!»

Eriksen ancora decisivo per il Brentford, questa volta con un suo zampino contribuisce alla terza vittoria della squadra inglese in Premier League. Di seguito l’esultanza sui social da parte del centrocampista ex Inter.

– Christian Eriksen contribuisce alla vittoria del Brentford in trasferta contro il Watford grazie a un suo assist vincente (vedi QUI). Dopo la partita, l’ex centrocampista dell’Inter ha esultato così su Instagram: «Altra bella vittoria!».

Di seguito il post pubblicato sui social dall’ex centrocampista dell’Inter.