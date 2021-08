FOTO – Dzeko sorridente alla firma ad Appiano Gentile

L’Inter ha il suo nuovo numero 9. Dopo l’addio di Romelu Lukaku la società si è subito mossa per regalare a Simone Inzaghi i giusti sostituti e il primo è stato Edin Dzeko. Il bosniaco è stato ufficializzato ieri dopo la partita con la Dinamo Kiev ma è sceso in campo una volta risolte le pratiche con la Roma.

FIRMA E SORRISI – Dzeko è ufficialmente un giocatore dell’Inter da poche ore. Ieri il bosniaco è sceso in campo con la Dinamo Kiev nell’ultima amichevole pre-campionato con il numero 9 sulle spalle. L’ufficialità è arrivata solo dopo il triplice fischio assieme a quella di Denzel Dumfries ma Dzeko è sceso in campo a sorpresa dopo aver risolto le questioni con la Roma. L’Inter poco fa ha pubblicato le foto del momento della firma di Dzeko sul nuovo contratto. Il bosniaco, molto probabilmente, ha firmato subito dopo le visite mediche sostenute mercoledì non andando in sede ma siglando il contratto ad Appiano Gentile. Dzeko è pronto e felice per questa nuova avventura e ha salutato la Roma dopo sei anni conditi da 119 gol.