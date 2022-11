FOTO − Dzeko un campione anche della beneficienza! Dona la 9 dell’Inter

Edin Dzeko si dimostra un grande uomo prima di essere un campione sul campo. L’attaccante dell’Inter ha donato la maglia numero nove nerazzurra all’Ambasciata italiana in Bosnia

GRANDE UOMO − Oltre alle prodezze in campo, Dzeko non si ferma neanche fuori. L’attaccante dell’Inter ha infatti donato la propria maglia numero nove all’Ambasciata italiana in Bosnia. Come ricorda lo stesse ente istituzionale, tramite il proprio account Twitter, il regalo del centravanti bosniaco sarà venduto all’asta e il ricavato sarà devoluto a Charity.

Big thanks, hvala, grazie mille 🙏 to our friends @EdDzeko @Inter & @Amra_Silajdzic for donating a signed #jersey to the 🇮🇹 stand at the upcoming Diplomatic Winter #Bazaar in #Sarajevo

It will be sold at auction at the #diplomatskibazar and the proceeds given to #charity

🇮🇹❤️🇧🇦 pic.twitter.com/mn9KsjmjCA

— @ItalyinBiH (@italyinbih) November 24, 2022