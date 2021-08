FOTO – Dimarco punta al Verona: «Altro giorno di lavoro, forza Inter»

Federico Dimarco punta già alla prossima sfida di campionato che vedrà l’Inter affrontare il Verona. L’esterno nerazzurro ha postato una foto su instagram che lo ritrae in allenamento.

Inter-Verona di venerdì prossimo sarà una sfida particolare per Federico Dimarco, che affronterà la squadra in cui ha disputato le ultime due stagioni. Le prestazioni in questi due anni gli hanno consentito di meritarsi la conferma nella rosa dell’Inter e venerdì sera Dimarco tornerà al Bentegodi da avversario. Il centrocampista nerazzurro sembra già concentrato sull’appuntamento e ha postato una foto che lo ritrae in allenamento scrivendo: «Un altro giorno di lavoro, forza Inter».