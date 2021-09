FOTO − De Vrij sempre più veterano dell’Olanda: 50 presenze raggiunte

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter e della nazionale olandese, ha raggiunto le 50 presenze con la maglia dei tulipani. L’Olanda ha celebrato il traguardo tramite una storia su Instagram

PRESENZE − Ieri sera contro la Norvegia (vedi tabellino), Stefan de Vrij ha raggiunto le 50 presenze con l’Olanda. Il difensore dell’Inter, sempre più veterano della formazione tulipana, ha ricevuto la celebrazione tramite una storia su Instagram. In foto, presente un de Vrij sorridente con in mano il premio celebrativo e tanto di didascalia: «50 presenze in Orange! Congratulazioni Stefan de Vrij».