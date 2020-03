FOTO – Coronavirus, scende in campo anche Milito:...

FOTO – Coronavirus, scende in campo anche Milito: il suo messaggio

L’emergenza Coronavirus interessa non solo l’Italia o l’Europa ma tutto il mondo. Diego Milito, dall’Argentina, manda un messaggio a tutti. Di seguito quanto pubblicato dall’ex attaccante dell’Inter su Instagram

MESSAGGIO – Il Coronavirus è un’emergenza mondiale e molti personaggi noti sono scesi in campo per raccomandare a tutti di stare a casa. Lo fa anche l’ex attaccante dell’Inter, Diego Milito, con una foto pubblicata su Instagram: “Stai a casa”, recita il foglio che il ‘Principe’ tiene in mano. Un consiglio che abbiamo l’obbligo di seguire.