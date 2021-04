FOTO – Colonnese ricorda il 26 aprile 1998: «Fai del male e pensaci»

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter dal 1997 al 2000, oggi 26 aprile 1998 attraverso i social ha ricordato Juventus-Inter 1-0 e le polemiche sull’arbitro Ceccarini.

CONTRO LA JUVENTUS – Francesco Colonnese attraverso un post pubblicato su Instagram, oggi 26 aprile 1998, ha ricordato la sfida scudetto tra Inter e Juventus – allora divise da un solo punto in classifica -, e ricordata per le pesanti polemiche riguardo l’arbitraggio di Piero Ceccherini, per non aver assegnato un rigore palese a Ronaldo. Questo il messaggio dell’ex difensore: “16 aprile 1998. Fai del bene e scordatelo, fai del male e pensaci”.

