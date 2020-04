FOTO – Buon compleanno Bastoni! Da scommessa a punto fermo dell’Inter

Condividi questo articolo

Auguri di buon compleanno ad Alessandro Bastoni per i suoi ventuno anni. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, oggi è un punto fermo della difesa dell’Inter targata Antonio Conte.

BUON COMPLEANNO – Alessandro Bastoni oggi festeggia ventuno anni, un momento difficile per il calcio e non solo, a causa dell’emergenza sanitaria. In attesa di poter festeggiare con tutta la sua famiglia e con i compagni dell’Inter. Nato il 13 aprile 1999 a Casalmaggiore (Cremona, Lombaria), cresce nelle giovanili dell’Atalanta prima di fare il suo debutto in Serie A nel 2017. L’Inter, che lo seguiva già da tempo, lo acquista la stessa estate, e lo manda in prestito al Parma. Sotto la guida del tecnico D’Aversa, gioca titolare tutta la stagione insieme al compagno di squadra Bruno Alves. Tornato all’Inter al termine del prestito, viene confermato dal nuovo tecnico Antonio Conte, che con il passare della stagione lo schiera titolare, diventando uno dei punti fermi della squadra, spodestando una campione come Diego Godin.

Buon compleanno dalla Redazione di Inter-News.it, Alessandro! Di seguito anche il tweet pubblicato dall’Inter attraverso il suo canale ufficiale.