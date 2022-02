FOTO – Brentford, è l’Eriksen-day! Oggi primo allenamento per l’ex Inter

L’Inter ha salutato nel mese di dicembre Christian Eriksen. Il danese infatti, dopo il dramma vissuto ad Euro 2020, è stato costretto a salutare i nerazzurri complice il pacemaker installato nel suo corpo che gli impedisce di giocare in Italia. Oggi, l’ex 24 nerazzurro, è pronto a tornare ad allenarsi.

ALLENAMENTO – E’ l’Eriksen-day in casa Brentford. L’ex centrocampista dell’Inter infatti oggi si allenerà per la prima volta con la nuova squadra di Premier League. Una bellissima notizia per tutti, in primis per lui ma anche per tutti i tifosi appassionati di calcio considerando che il Mondiale in Qatar 2022 resta più che una suggestione (vedi articolo).

Eccolo Eriksen sorridente questa mattina al centro sportivo del Brentford. Oggi si allenerà con la squadra e comincerà la sua nuova carriera dopo il dramma di Euro2020. Un peccato che in Italia non potesse più giocare ma sicuramente una buona notizia per lui e per tutti con il peggio che sembra ormai passato. Bentornato Chris.