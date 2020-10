FOTO – Barzaghi (Sky): “Lukaku doppietta ma è rimasto così per un minuto…”

Lukaku Inter

Lukaku anche ieri trascinatore dell’Inter con una doppietta realizzata in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Il calciatore prima dell’intervista post-partita concessa ai microfoni di “Sky Sport” (vedi QUI), è rimasto fermo per un minuto con le mani in volto. Il giornalista e inviato Matteo Barzaghi ha immortalato il momento.

INSODDISFATTO – Lukaku nonostante la doppietta realizzata ieri sera in Champions League contro il Borussia Monchengladbach, è rimasto insoddisfatto per il pareggio. L’inviato Sky, Matteo Barzaghi, lo ha fotografato un attimo prima dell’intervista. Questa la testimonianza del giornalista che ha pubblicato la foto attraverso i social: “Ha appena segnato al 90’. Ha appena terminato una partita di Champions League con due gol. Eppure è rimasto così per 1 minuto prima dell’intervista finale in cui ha dichiarato di non essere soddisfatto per il 2-2. Team spirit by Lukaku”.