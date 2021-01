FOTO – Barella, altra gioia dopo Inter-Juventus: benvenuta Matilde!

Nicolò Barella

Barella, autore del secondo gol realizzato ieri in Inter-Juventus 2-0, in mattinata un’altra grande gioia cioè la nascita della terza figlia, Matilde. Gli auguri di tutta la redazione di Inter-News.it a Nicolò Barella e alla moglie Federica Schievenin!

ALTRA GIOIA – Barella diventa papà per la terza volta! Altra gioia in casa Barella dopo il gol realizzato ieri sera in Inter-Juventus a San Siro, quello valido per il 2-0. Nella notte inoltre la nascita della terza figlia, Matilde. Di seguito il post Instagram pubblicato dalla moglie Federica Schievenin: “Benvenuta Matilde del nostro cuore”.