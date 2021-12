FOTO – Appiano Gentile: chi ha vinto la partitella di oggi?

L’Inter si appresta ad affrontare l’impegno contro la Salernitana. I nerazzurri venerdì hanno la possibilità di mettere pressione alle dirette concorrenti e intanto si allenano agli ordini di Simone Inzaghi. Oltre a una sessione di forza (vedi articolo), anche una partitella.

VINCITORI – L’Inter come detto si allena ad Appiano Gentile in vista della sfida importantissima contro la Salernitana. Vincere vorrebbe dire mettere pressione a chi, in questo turno, insegue. Milan e Napoli si affrontano nello scontro diretto e l’Atalanta ha la Roma di Mourinho. Intanto i nerazzurri tengono alto il morale.

😎 | MOOD Dimmi che hai vinto la partitella senza dirmi che hai vinto la partitella 🤔 Iniziano loro 👇 pic.twitter.com/XjMF8j7eZe — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 15, 2021

L’Inter poco fa ha postato una foto di una mini-squadra, 10 calciatori nerazzurri che si sono messi in posa festosi. I dieci in questione sono i nerazzurri che questo pomeriggio hanno vinto la loro partitella contro i compagni. Dimmi che hai vinto la partitella senza dirmi che hai vinto la partitella la didascalia utilizza. Il morale, in casa Inter, è molto alto.