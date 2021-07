FOTO – Agoume, auguri a Esposito: «Ci vediamo presto»

Oggi è il compleanno di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante dell’Inter compie 19 anni e riceve via social gli auguri del suo compagno di squadra e coetaneo Lucien Agoume.

Tra i tanti giocatori che presto torneranno all’Inter dopo l’ultima stagione disputata in prestito ci sono anche Sebastiano Esposito e Lucien Agoume, in prestito rispettivamente a Venezia e Spezia nell’ultima stagione. I due giovani calciatori faranno ritorno all’Inter che dovrà poi decidere del loro destino, se rimandarli in prestito o confermarli nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Oggi è il compleanno di Esposito, il giovane attaccante compie 19 anni e Agoume, suo coetaneo, gli ha mandato gli auguri tramite instagram con l’augurio di rivedersi presto in maglia nerazzurra: «Tanti auguri fra, ci vediamo presto»