FOTO – Adriano fa visita all’Inter e segue l’allenamento con Zanetti: abbracci e foto

Adriano, ospite in questi giorni in casa Inter (tra San Siro e l’incontro con Steven Zhang), oggi si è recato ad Appiano Gentile così come anticipato questa mattina (vedi articolo).

AD APPIANO GENTILE – Adriano Leite Ribeiro come già anticipato, questa mattina si è recato presso il Centro Sportivo dell’Inter per seguire l’allenamento dei nerazzurri, così come documentato dalle sue storie Instagram. L’ex attaccante nerazzurro ha incontrato il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, e poi ha abbracciato e fatto le foto con Edin Dzeko, Ivan Perisic e altri giocatori.

Di seguito l’immagine che lo ritrae con Javier Zanetti