FOTO – A Madrid prendono in giro il Barcellona: striscione pro-Inter!

Non solo a Milano, ma anche a Madrid fanno festa per la vittoria dell’Inter ai danni del Barcellona. E spunta uno striscione pro-Inter.

ASSE – Milano come Madrid: si festeggia per la vittoria dell’Inter e per l’eliminazione del Barcellona dalla Champions League. In finale, a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio, andrà la squadra di Simone Inzaghi, che ha vinto una sfida epica e leggendaria per 4-3 allo Stadio San Siro di Milano. L’eliminazione non è andata giù al Barça, con Hans-Dieter Flick (l’allenatore) e anche alcuni giocatori, tra questi Pedri, a criticare fortemente la prestazione dell’arbitro Marciniak. A Valdebebas, quartier generale del Real Madrid, si fa festa per l’eliminazione dei rivali catalani e come riferisce El Chiringuito TV sono apparsi degli striscioni pro Beneamata. Uno di questa recita: “Grazie Inter“.

Un “grazie Inter” in italiano da Madrid contro il Barcellona

CIAO BARCELLONA – Niente da fare per il Barça, che saluta la Champions League e ancora una volta per mano della squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri raggiungono la finale di Champions League per la seconda volta negli ultimi tre anni. A sfidare la Beneamata, ci sarà una tra PSG o Arsenal. Stasera il ritorno della semifinale, dove si ripartirà dallo 0-1 di Londra.