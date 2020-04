Foti: “Inter tornata a grandi livelli. Lotta scudetto tra Lazio e Juventus”

Lillo Foti, ex presidente della Reggina, nel corso di una lunga intervista concessa a “Calcionews24” ha parlato anche della Serie A, con riferimenti alla lotta scudetto che, prima dello stop forzato, vedeva l’Inter di Antonio Conte in lotta con la Lazio e la Juventus

GRANDI LIVELLI – Secondo Lillo Foti l’Inter è tornata su grandi livelli: «Bisogna fare i complimenti alla Lazio perché alla base di tutto c’è un progetto di molti anni, c’è una società molto attenta e molto preparata. I biancocelesti ha dimostrato di avere caratteristiche per poter aspirare ad un posto importante. Poi c’è sempre la Juve, solida e presente per il discorso delle prime posizioni. L’Inter è ritornata a grandi livelli. Io penso però che ci sarà l’opportunità per Lazio e Juve di potersela giocare fino all’ultima domenica».

