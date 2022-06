Foschi: «Dybala, non credo che l’Inter offrirà quanto la Juventus»

Il noto Direttore Sportivo Rino Foschi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha fatto il punto sulla situazione di Paulo Dybala e il suo possibile futuro all’Inter.

OFFERTE A CONFRONTO – Rino Foschi ha fatto il punto sulla situazione dell’argentino ex Juventus: «A Dybala è stato offerto qualcosa, poi c’è stato un ripensamento ed è diminuito il prezzo. Lui è stato sempre pilotato ed è andato via a parametro zero. E dove va, va a prendere i soldi della seconda offerta dei bianconeri. È un ragazzo abbastanza fragile. La Juventus, in un momento di difficoltà, gli ha fatto una proposta da 8 a 6 milioni, ora voglio vedere se li prende dall’Inter. Io non credo».