Foschi: «Dybala all’Inter? Forse è la volta buona. Ma occhio a Paratici»

L’ex dirigente del Palermo, Rino Foschi, ha parlato ai microfoni di Tmw radio del futuro di Dybala. L’Inter è tra le squadre più interessate. L’ex dirigente rivela anche un particolare su Paratici

VOLTA BUONA − Foschi sull’ex rosanero Dybala: «Il discorso è che la Juventus deve creare la coppia giusta con Dusan Vlahovic. A me dispiace per Paulo Dybala ma capisco anche la Juventus, perché la storia sta andando troppo per le lunghe. Che consiglio darei all’argentino? Lo offrii all’Inter, ma poi andò alla Juventus perché lo volle fortemente Fabio Paratici. Forse è la volta buona per diventare nerazzurro ma Paratici ci puntò forte e quindi potrebbe seguirlo in Premier League».