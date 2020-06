Foschi: “Cavani? Lo vedrei bene in Italia. Con Lukaku coppia perfetta”

Condividi questo articolo

Rino Foschi, dirigente sportivo, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato di Edinson Cavani, possibile obiettivo di mercato per l’Inter. Secondo Foschi, l’uruguayano sarebbe il partner perfetto per Romelu Lukaku

PERFETTO – Queste le parole di Rino Foschi: «Cavani? Pensavo sarebbe andato all’Inter, invece no. Dà ancora tanto, ancora per due-tre anni ai massimi livelli è un fuori categoria, ma l’ingaggio pesa per tutti ed è l’ostacolo maggiore. In Italia lo vedrei bene in qualsiasi club importante. All’Inter formerebbe una coppia perfetta con Lukaku».