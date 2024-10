Foscarini: «Lautaro Martinez merita più di Vinicius il Pallone d’Oro!»

Mister Foscarini incorona Lautaro Martinez nella corsa al Pallone d’Oro. Secondo lui, il capitano dell’Inter lo merita più di Vinicius del Real Madrid.

MERITA – Mister Claudio Foscarini, ospite negli studi di Sportitalia, parla dei gol subiti dall’Inter e poi incorona capitan Lautaro: «La fase difensiva deve essere migliorata, però mi sembra che i gol beccati siano un po’ errori individuali e di concentrazione e non di movimenti collettivi. Quindi bisogna lavorare sulla concentrazione del giocatore, sull’attenzione del singolo. Non vedo tanto errori di movimenti collettivi. Lautaro Martinez pallone d’Oro? Se lo dice Leo Messi… Non so, ma tra i candidati assolutamente. Tra lui e Vinicius, Lautaro, per quello che ha fatto in Nazionale e all’Inter, ha fatto qualcosa in più».