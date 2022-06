Foscarini: «Bastoni gioiellino dell’Inter, non si può perdere! Solita difficoltà»

Bastoni può essere il sacrificato per lasciare l’Inter in estate in caso di offerta importante. L’ex allenatore Claudio Foscarini, ospite a Sportitalia, ha parlato così

GIOIELLINO − Foscarini non ha dubbi sulle qualità di Bastoni: «Bastoni è un gioiellino dell’Inter che può crescere ancora e che gode di un appeal sul mercato molto importante. Lui ha l’intenzione di rimanere in nerazzurro. Bastoni è il solo giocatore che può fare un grande mercato in uscita dall’Inter perché è da Nazionale, giovane, già affermato nonostante sia di prospettiva. Per il popolo nerazzurro non si può perdere un gioiellino del genere. Sembra che l’Inter ogni anno debba ricominciare con più difficoltà, una difficoltà per ricomporre il puzzle».