Fortunato: «Napoli competitivo, ma no crisi Inter. Col Milan ha dominato»

Daniele Fortunato, ex calciatore ed ora allenatore, ha parlato anche in chiave scudetto in vista del big match Napoli-Inter

DICHIARAZIONI – Queste le parole su TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto da parte di Daniele Fortunato, ex calciatore ed ora allenatore. «Se il fatto di essere poco considerato nella corsa scudetto possa essere un vantaggio per il Napoli? Sono lì e la squadra è di alto livello. Se vincessero con l’Inter si potrebbe scrivere un campionato fantastico. Il Napoli è competitivo così come lo era prima, comunque l’Inter non l’ho vista in crisi: con il Milan ha dominato».