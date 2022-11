Fortin: «Onana per Handanovic? Ottica futura, ma momento opportuno»

L’ex portiere dell’Inter Marco Fortin, ospite a Radio Sportiva, ha espresso un suo parer sul dualismo tra Andrè Onana e Samir Handanovic.

CAMBIO PER IL FUTURO − Marco Fortin, ha espresso una sua opinione sul cambio di portiere in casa Inter tra Andrè Onana e Samir Handanovic. Il suo pensiero: «Io credo che quest’anno Handanovic abbia pagato il momento negativo della squadra oltre che qualche risultato negativo. Le sue prestazioni sono state più o meno in linea con quelle degli anni precedenti. Forse è stato determinante anche qualche suo errore e qualche sbavatura. Poi è normale che con un portiere più giovane e di qualità alle spalle, il cambio è avvenuto in ottica futura. Credo sia questa la giusta chiave di lettura, visto che lui è anche in scadenza e che ha dato tanto all’Inter negli ultimi anni. Sta comunque continuando a dare tanto ai nerazzurri in un ruolo fuori dal campo. Credo che questo possa essere stato il momento opportuno per questo avvicendamento».