Fortin: «Io grato all’Inter, contro il Porto deve completare l’opera»

Marco Fortin, ospite di Radio Sportiva, ha parlato della sua esperienza all’Inter. L’ex portiere nerazzurro ha poi detto la sua sulla stagione della squadra milanese e sulle possibilità di passare il turno in Champions League con il Porto.

GRATITUDINE − Marco Fortin, in occasione dei 115 anni dell’Inter, ha parlato di ciò che prova quando ripensa alla sua avventura in nerazzurro. Le sue parole: «La prima parole che mi viene in mente quando penso all’Inter è affetto e gratitudine. Diciamo che con quell’esperienza ho poi avuto la possibilità di imparare tanto e di poter restare nel mondo dei grandi e del professionismo. Quindi mi sono trovato, anche all’epoca, in una delle più grandi società mai esistite».

STAGIONE POSITIVA − L’ex portiere nerazzurro ha poi espresso un suo parere sulla stagione della squadra di Inzaghi. Infine ha parlato delle possibilità di poter passare il turno con il Porto: «Diciamo che l’Inter probabilmente ha lasciato per strada troppi punti in campionato. Lo ha fatto soprattutto in partite che potevano sembrare un po’ più abbordabili. Il Bologna stesso, qualche pareggio e la sconfitta in casa con l’Empoli hanno portato via dei punti che sulla carta potevano risultare fondamentali. Quindi si è trovata un po’ attardata. Per io credo che tra quelle lì in alto sia quella più strutturata per poter ambire almeno a un posto Champions League. Calcolando il fatto che adesso c’è il Napoli che sta facendo un campionato a sé. L’Inter comunque fino ad ora ha fatto il suo compito. Ha passato un girone di Champions difficilissimo. Si trova nel primo tempo degli ottavi comunque con un vantaggio. Adesso avrà solo da completare l’opera calcolando che andrà ad affrontare una squadra difficile in un’ambiente molto molto caldo».