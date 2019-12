Forlan, match d’addio: Milito, Zanetti e Cambiasso in campo per l’ex Inter

Condividi questo articolo

Diego Forlan ha detto addio al calcio giocato. Come riportato da “Ansa”, l’uruguayano ha organizzato una serata-evento al “Centenaryo” di Montevideo per il match Uruguay-Amici: in campo anche tre ex Inter

L’EVENTO – Diego Forlan ha appeso gli scarpini al chiodo. L’attaccante uruguayano si è reso protagonista di una serata-evento organizzata al “Centenaryo” di Montevideo per dare il suo addio al calcio giocato. Amici e colleghi sono stati radunati nella partita Uruguay-Amici, terminata con il punteggio di 6-6. Presenti in campo anche tanti ex giocatori dell’Inter: Cambiasso, Zanetti, Milito e Veron. Hanno preso parte alla sfida anche giocatori del calibro di Juan, Riquelme, Pena, Maxi Rodriguez, Pacheco, Moura, Chevanton, Stuani, Zalayeta e Luis Suarez. Quest’ultimo ha giocato addirittura in porta. Forlan ha vestito la maglia dell’Inter nel 2012 con risultati deludenti. Arrivato dall’Atletico Madrid con alte aspettative, l’uruguayano ha collezionato 20 presenze e solamente 2 reti nella travagliata stagione 2011/2012. Tre gli allenatori: Gasperini, Ranieri e Stramaccioni.

Fonte: Ansa.