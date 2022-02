Forlan: «Inter? Favorita per lo scudetto. Col Liverpool sfortunata ma…»

L’Inter non è riuscita nella missione sorpasso. I nerazzurri infatti, crollando ieri a San Siro contro il Sassuolo, sono rimasti fermi al secondo posto. Per una vecchia conoscenza nerazzurra però, Diego El Cacha Forlan, vede la sua ex squadra sempre favorita.

SCUDETTO – L’Inter non ha risorpassato il Milan in vetta alla classifica. Nonostante il pari dei rossoneri a Salerno infatti, i nerazzurri sono crollati ieri alle 18 a San Siro contro il Sassuolo. Intanto però, in vista dell’impegno di Champions League tra Villarreal e Juventus di domani, ha parlato un ex bandiera del sottomarino giallo, El Cacha Forlan. L’ex attaccante dell’Inter ha parlato così a Tuttosport. «Favorita per l scudetto? Dico Inter...per affetto ma anche perché ha una rosa lunga. Quest’anno però, la Serie A è molto equilibrata e anche il Milan e il Napoli hanno chance di vincere. Inter in Champions? Contro il Liverpool non ha giocato male e ha avuto anche due-tre occasioni che però non ha sfruttato. Credo che non meritasse di perdere ma il Liverpool è in un bel momento e davanti ha giocatori che fanno paura. Quando hai di fronte certi avversari, se la fortuna non ti dà una mano è dura».

PASSATO – Forlan all’Inter a dir la verità non ha avuto una grande esperienza. «Rammarico? Ho trovato amico come Zanetti, Milito, Samuel e tanti altri ma mi sono infortunato tante volte. Non sono mai riuscito a giocare tre incontri di fila e mi è dispiaciuto parecchio: ci tenevo a restare più di un anno e a vincere qualcosa. Purtroppo né io né la squadra eravamo nel miglior momento. Chi mi piace dell’Inter? Lautaro Martínez è un grande. Deve solo trovare più continuità sottoporta, ma ha le qualità del campione».

Fonte: Tuttosport – Fabio Ravezzani