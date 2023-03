Fontana: «Inter e Milan, serve nuovo stadio! Si prendano decisioni»

Fontana ha parlato del tema stadio con Inter e Milan protagoniste. All’evento “Fair and social housing” il politico lombardo ha spronato a prendere delle decisioni

GRANDE IMPORTANZA − Le parole del presidente della Regione Lombarda, Attilio Fontana, in merito al tema stadio: «Io penso che comunque l’importante sia che si prendano delle decisioni. L’ho detto fin dal primo momento: le squadre di Milano, Inter e Milan, hanno necessità di avere stadi di ultima generazione perché ormai è risaputo che per mantenere un certo livello c’è anche il bisogno di un concorso economico che può portare uno stadio di questa generazione. Non entro in merito alle scelte. Ho ascoltato l’attuale proprietario del Milan che mi ha espresso l’idea che vorrebbe realizzare. L’idea mi sembra bella, approfondiamo».